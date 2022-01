Azərbaycan millisinin hücumçusu Mahir Emreli Polşa “Legiya”sından ayrılmaq üçün kluba məktub göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı “Qafqazinfo”ya futbolçunun anası Elnurə Emreli deyib.

O bildirib ki, Mahir Polşa təmsilçisini tərk etmək niyyətindədir.

Qeyd edək ki, Mahir Emreli “Legiya”ya 2021-ci ilin yayında keçib.

