NATO-nun Ukrayna üzrə komissiyası yanvarın 10-da iclas keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, toplantıda Rusiyanın Ukrayna ilə bağlı mövqeyi müzakirə ediləcək. Məsələ barədə açıqlama verən Ukraynanın Xarici İşlər naziri Dmitro Kubela bildirib ki, toplantı Rusiyanın təcavüzkar siyasətini əngəlləmək üçün həyata keçirilən ətraflı diplomatik səylərin bir hissəsidir.

