Həbsxanada İNANILMAZ HADİSƏ: Ömürlük həbs edilən cinayətkarla qadın hakim... - FOTO

Argentinada həbsxanada çəkilən görüntülər böyük rezonans yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müşahidə kameraları Suarez adlı qadın hakimin ömürlük həbs cəzası alan məhkumla öpüşdüyü anları lentə alıb. Məsələ hakim dairələr tərəfindən nəzarətə götürülüb. Tərəflərin cinsi münasibətdə olub-olmadığı araşdırılır. Hakimin ciddi cəza alacağı gözlənilir.

Qeyd edək ki, Suarez cinayətkarə ömürlük həbs cəzası verən heyətdə yer alırdı. Bütün hakimlər cinayətkarın ömürlük həbs edilməsini tələb edərkən, Suarez etiraz etmişdi.

