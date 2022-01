Bayram günlərində 139 həkim briqadası xidmət göstərib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə stansiyanın əməliyyat işləri üzrə baş həkimin müavini Nuridə Fərzəliyeva məlumat verib.



Onun sözlərinə görə, adi günlərdə 2600-2700 çağırış olurdusa, bayram günlərində bu rəqəm 2800-3300 arası idi:

“Ən çox çağırışlar yanvar ayının 2-si və 3-ü oldu. Bu da onunla əlaqəlidir ki, digər tibb müəssisələri qeyri-iş rejimində fəaliyyət göstərib”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.