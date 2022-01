Fövqəladə vəziyyətin elan olunduğu Qazaxıstanın paytaxtı Nur Sultan şəhərinə giriş-çıxışlar nəzarətə götürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə prezident adminstrasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilir ki, dövlət əhəmiyyətli binaların mühafizəsi gücləndirilib.

Qeyd edək ki, Nur Sultanda 5-19 yanvar tarixlərində saat 23:00-dan07:00-a qədər küçəyə çıxmaq qadağan edilib.

