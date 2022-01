Gürcüstanda koronavirusun “Omikron” ştamına 159 yoluxma halı təsdiqlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Xəstəliklərə Nəzarət və İctimai Sağlamlıq Milli Mərkəzindən bildirilib.

Qonşu ölkədə COVID-19-un mutasiyaya uğramış ştamına ilk yoluxma faktı dekabrın 20-də qeydə alınıb.

