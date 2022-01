Koronavirusla bağlı müraciətlərin sayı AZALIB

“Yeni il gecəsi zəhərlənmə qeydə alınmayıb. Nəqliyyat hadisələri isə həmişəki kimi tək-tək baş verib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Bakı Şəhəri Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyasının əməliyyat işləri üzrə baş həkimin müavini Nuridə Fərzəliyeva deyib.

O bildirib ki, son günlər və bayram günlərindən sonra koronavirusla bağlı müraciətlərin sayınında azalma müşahidə olunur:

“Hətta vəziyyəti kəskin ağırlaşan koronavirus xəstələrinin sayında da azalma var. Pandemiya iki ildir davam edir və demək olar ki, əhali maariflənib. Özünü və ətrafdakıları qorumağa çalışılar”.

