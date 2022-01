15 yaşlı qızı liftdə öpmək istədi: Qapılar açılanda dəhşətə gəldi - Qızın atası... / VİDEO

Rusiyada liftdə 27 yaşlı gənc 15 yaşlı qıza qarşı zorakılıq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, rusiyalı, evə qayıdan qızı öpməyə çalışıb. Bu zaman qız qışqırmağa başlayıb. Təcavüzçüyə müqavimət göstərən yeniyetmə, liftin qapıları açılandan sonra xilas olaraq dəhlizə çıxıb. Səsləri eşidən qızın atası dərhal hadisəyə müdaxilə edib. O, 27 yaşlı şəxsi liftdən çıxararaq, döyməyə başlayıb. Lakin rusiyalı, qızın atasının əlindən xilas olaraq qaçıb. Bununla belə o, çox uzağa gedə bilməyib. Asayiş keşikçiləri müşahidə kamerasının görüntüləri əsasında rusiyalını saxlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.