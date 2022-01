Qazaxıstanın Almatı şəhərində gərginlik davam edir.

Metbuat.az yerli mənbələrə istinadən xəbər verir ki, etirazçılar yenidən Respublika meydanına toplaşırlar. Hazırda meydanda 500-ə qədər nümayişçinin olduğu deyilir. Onların sayı artır. Hələlik ərazidə polislər yoxdur. Toqquşma müşahidə edilmir.

