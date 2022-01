İranın Kordşəhr bölgəsində İran İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Qüds Qüvvələri üzrə keçmiş komandanı general Qasım Süleymaninin yeni ucaldılan heykəli yandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər və məlumat “Azad İran” “Telegram” kanalında yayımlanıb. İddialara görə, heykələ gənc fəallar od vurublar.

