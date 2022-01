Sevgilisinin evinə getdi: Başına gələn hadisəni 4 milyondan çox insan izlədi - FOTOLAR

İngiltərədə yaşayan 23 yaşlı Luiz Sanders adlı qızın sosial mediada paylaşdığı hadisə böyük maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadın sevgilisinin evində xanımların istifadə etdiyi şəxsi əşya tapıb. 23 yaşlı qadın sevgilisinin ona xəyanət edib-etmədiyini öyrənmək üçün maraqlı üsula əl atıb. O, əvvəlcə bu barədə sevgilisində soruşub. Oğlan xəyanət etmədiyini, əşyanın ondan əvvəl evdə yaşayan xanımlara aid ola biləcəyini deyib. Lakin Luizi bu cavab qane etməyib. O, əşyanın üzərindəki kod vasitəsilə araşdırmalara başlayıb.

Qadın əşyanın alındığı tarixi öyrənib. Məlum olub ki, əşya həqiqətən də, oğlan evə köçmədən uzun müddət əvvəl alınıb. Qadının sosial mediada paylaşdığı bu hadisə 4 milyondan çox istifadəçi tərəfindən izlənilib.

