Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Qazaxıstandakı etirazlarla bağlı diqqətçəkən fikirlər səsləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, nümayişçiləri geri addım atmağa çağırıb. “Biraz səs-küy salmısınız, qışqırmısınız daha bəsdir” deyən Lukaşenko, nümayişçiləri danışıqlara getməyə çağırıb. O bildirib: “Siz Tokayevlə razılaşa bilərsiniz. Diz çöküb hərbçilərdən üzr istəmək lazımdır ki, yaranmış çatlar düzəlsin”.

