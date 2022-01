Qazaxıstanın Almatı şəhərində gərginlik davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, nümayişçilər sülhməramlıların şəhərə daxil olmasına mane olmaq üçün yolları bağlayıblar. Yollarda müxtəlif maneələr qoyulub. Yerli mənbələr yazır ki, sülhməramlılar şəhərə təyyarə ilə gəlib. Rusiya, Belarus və Ermənistandan ümumilikdə 3 min hərbçinin Qazaxıstana getdiyi bildirilir.

