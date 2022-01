AAYDA Yasamalda yeni avtomobil yolu inşa edib

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) Bakının Yasamal rayonunun “Qanlı göl” adlanan hissəsinin qərbindən Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin (MİDA) Yasamal Yaşayış Kompleksinə qədər yeni yol inşa edib.

Bu barədə Metbuat.az-a AAYDA-dan bildirilib.

Məlumata görə, MİDA-nın sifarişi əsasında inşa olunan 2 hərəkət zolaqlı yeni yolun uzunluğu 1 250 metr, eni isə 9 metr təşkil edir.

Qeyd olunan yol üzrə torpaq işi həyata keçirilib, yeni yol yatağı inşa olunub, həmçinin zəruri olan bütün yeraltı kommunikasiya xətləri çəkilib. Daha sonra qum-çınqıl və optimal qırmadaş qarışığından ibarət yol əsasının inşası işləri aparılıb. Yol boyu 3 laydan ibarət 27 sm qalınlığında asfalt-beton örtüyünün döşənməsi işləri aparılıb.

Aparılan tikinti işləri zamanı yol boyu yeni asfalt-beton örtüyü ilə yanaşı, piyada səkiləri inşa olunub, səkilərin hərəkət hissəsi asfaltlanıb. Yeni yol boyu 3 475 kv.m səki tikilib, 2 500 p/metr səki daşı düzülüb.

Bu işlərə paralel olaraq küçə boyu səth sularının normal kənarlaşdırılması üçün yağış-kanalizasiya sistemi qurulub, yağış barmaqlıqları qoyulub, yolun hər bir tərəfində beton küvet inşa edilib.

Layihənin sonuncu mərhələsində avtonəqliyyat vasitələrinin normal hərəkətinin təmin edilməsi məqsədi ilə zəruri yerlərdə yolcizgi və yolgöstərici xətlər, həmçinin piyada zolaqları çəkilib.

Yeni yolun inşası Yasamal Yaşayış Kompleksinin yerləşdiyi əraziyə alternativ giriş-çıxış imkanı yaradır.

2021-ci ilin “İnvestisiya Proqramı”na uyğun olaraq Yasamal rayonu üzrə nəzərdə tutulan və ümumi uzunluğu 4 km olan 11 küçədə də əsaslı təmir işləri icra olunub.

Ümumilikdə isə dövlət başçısının tapşırığına əsasən, agentlik tərəfindən 2019-2021-ci illər ərzində Yasamal rayonu ərazisində 20 km-dən çox uzunluğa malik küçə əsaslı şəkildə təmir edilib.

2022-ci ilin “İnvestisiya Proqramı” çərçivəsində rayon üzrə təmiri nəzərdə tutulan digər küçə və yollarda da işlərin aparılması nəzərdə tutulur.

