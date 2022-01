Qazaxıstanda ölən asayiş keşikçilərin sayı artdı

Qazaxıstanın müxtəlif bölgələrində kütləvi iğtişaşlar nəticəsində 1000-dən çox insan xəsarət alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı ölkənin Səhiyyə Nazirliyinə istinadən “Xabar 24” telekanalı yayıb.

Onlardan təqribən 400-ü xəstəxanalara yerləşdirilib, 62-si reanimasiyadadır.

Xatırladaq ki, Almatı Polis Departamentinin rəsmi nümayəndəsi Saltanat Azirbekin sözlərinə görə, ekstremist qüvvələr inzibati binalara, şəhərin polis departamentinə və digər polis bölmələrinə hücum etməyə cəhdlər edib. Nəticədə, onlarla hücum edən şəxs zərərsizləşdirilib. Onların şəxsiyyəti müəyyənləşdirilir.

