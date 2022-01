Sonuncu dəfə "Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz" serialında rol alan Yunus Emre Yıldırımerin yeni layihəsi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyor "Okul yolunda" serialında rol alacaq. Yunusun tərəf müqabilini isə Hande Kaptan canlandıracaq.

Qeyd edək ki, ekran işi "Atv" telekanalında yayımlanacaq.



