Qazaxıstanda iğtişaşlar zamanı saxlanılanların sayı 2298 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

DİN daha əvvəl Almatıda 2 minədək etirazçının saxlanıldığını açıqlamışdı.

