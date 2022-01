Keçən ilin martında koronavirusa yoluxan Pakistan prezidenti Arif Alvinin test nəticəsi yenidən pozitiv çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə A.Alvi Tvitter hesabında məlumat yayıb.

İkinci dəfə yoluxduğunu açıqlayan dövlət başçısı vətəndaşları koronavirus tədbirlərinə riayət etməyə çağırıb.

