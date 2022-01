Türkiyə lirəsi xarici valyuta qarşısında hələ də bahalaşmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda 1 ABŞ dolları 13,77 lirəyə realizə olunur.

1 Azərbaycan manatı 8,1 lirəyə, 1 avro isə 15,57 lirəyə bərabərdir.

