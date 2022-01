Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Qazaxıstanda zorakılıqdan çəkinməyə çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə təşkilatın Baş katibi ofisi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, BMT-nin xüsusi nümayəndəsi Qazaxıstanın xarici işlər nazirinin müavini ilə telefon danışığı keçirib.

Məlumatda qeyd edilib ki, BMT Qazaxıstan hakimiyyəti ilə bir sıra təmaslar aparıb, vəziyyəti yaxından izləməkdə davam edir.

