Türkiyənin ilk milli döyüş təyyarəsi 2029-da səmalarda olacaq

"2025-ci ildə ilk uçuşunu edəcək milli döyüş təyyarəmiz Hərbi Hava Qüvvələrimizin vurucu qüvvəsi olaraq 2029-cu ildə səmalarda yerini alacaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.

Ərdoğan bu barədə TUSAŞ şirkətinin təşkil etdiyi “Milli Texnologiyalar və Yeni İnvestisiyalar Kollektiv Açılış və Tanıtım Mərasimi”ndə çıxış edib.

“Biz quruda və dəniz nəqliyyatında təkcə özümüzün deyil, həm də dost və müttəfiq ölkələrin ehtiyaclarını ödəyən bir ölkəyə çevrilmişik. Biz öz döyüş gəmilərini dizayn edə, tikə və onlara qulluq edə bilən 10 ölkə arasındayıq. Hazırda İHA, SİHA və TİHA istehsalında dünyanın ilk üç ölkəsi sırasındayıq”, - Türkiyə lideri bildirib.

