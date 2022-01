İngiltərədə insana quş qripi yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Təhlükəsizliyi Agentliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, yoluxan şəxs uzun müddət yoluxmuş quşlarla yaxın təmasda olub.

Qeyd olunub ki, o, hazırda özünü yaxşı hiss edir və izolyasiya edilib.

Bundan əlavə, əhaliyə xəstə və ölü quşlara toxunmamaqla bağlı xəbərdarlıq edilib.

