Qazaxıstanın Qızılorda vilayətində antiterror əməliyyatı davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bölgədə terror təhlükəsinin qırmızı səviyyədə olduğu bildirilib.

Məlumatda qeyd edilib ki, iğtişaşlar zamanı 168 nəfər xəsarət alıb, onlardan 77-si xəstəxanaya yerləşdirilib.

KİV-in məlumatına görə, Qızılorda vilayətində baş verən iğtişaşlar zamanı “Nur Otan” partiyasının təşkilatının və vilayət məhkəməsinin binalarına ziyan dəyib.

