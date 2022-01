İnternetdən sifariş verdi: Göndərilən qutunu açanda ŞOKA DÜŞDÜ - 4 gün sonra... / FOTO

Türkiyənin Samsun vilayətində internet vasitəsilə qızı üçün telefon sifariş edən alıcı xoşagəlməz hadisə ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bahalı telefon üçün 4750 lirə ödəyib. 4 gündən sonra sifariş gəlib. Qutunu açan türkiyəli şoka düşüb. Qutudan 250 lirə dəyərində telefon çıxıb. Alıcı telefonu göndərən satıcı ilə əlaqə quraraq, məsələni izah edib. Lakin həmin şəxs müxtəlif bəhanələrlə alıcının tələbini yerinə yetirməyib. Türkiyəli hadisə ilə bağlı hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət edib.

