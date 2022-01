Dünyada koronavirusa yoluxanları sayı 300 milyonu ÖTDÜ

Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 300 milyon 852 min 497 nəfərə çatıb.

Metbuat.az worldometers.info saytına istinadən xəbər verir ki, ümumilikdə virusun qurbanlarının sayı 5 milyon 490 min 44 nəfər olub.

Dünyada koronavirusa ən çox yoluxma və ölüm halı ABŞ-da (58 449 898) qeydə alınıb. Siyahıda ikinci yerdə Hindistan (35 109 286) və Braziliyada (22 328 252) qeydə alınıb.

Qeyd edək ki, COVID-19 2019-cu ilin dekabrında Çinin Uhan şəhərində yayılmağa başlayıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 2020-ci ilin fevralın 11-də infeksiyanın adını COVID-19 qoyub, martın 11-də isə koronavirusu pandemiya elan edib.



