Gəncə şəhərində 57 yaşlı qadın özünə bıçaqla xəsarət yetirib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, 1964-cü il təvəllüdlü Ü.M. gördüyü yuxuya görə özünü bıçaqlayıb. Belə ki, qadın gecə yatarkən yuxusunda hərbi xidmətdə olan oğlunun öldüyünü görüb. Yuxudan oyanan Ü.M. mətbəx bıçağı ilə qarın nahiyəsinə xəsarət yetirib.

Hazırda qadının vəziyyəti normaldır, araşdırmalar davam etdirilir.

