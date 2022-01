"Sumqayıt" klubu son olaraq Gürcüstanın "Telavi" klubunda çıxış etmiş Vüqar Bəybalayevlə 2,5 illik müqavilə imzalanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 28 yaşlı yarımmüdafiəçi 15 nömrəli formanı geyinəcək.

Xatırladaq ki, 2017/2018 mövsümündə də "Sumqayıt"da çıxış etmiş Vüqar Bəybalayev həmin müddətdə ümumilikdə 24 oyuna çıxıb. O, "Telavi" ilə yanaşı, "Bakı", "Xəzər Lənkəran", "Rəvan" və "Səbail"in heyətində də yer alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.