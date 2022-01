Yanvarın 11-də Türk Dövlətləri Təşkilatı ölkələrinin Xarici İşlər nazirləri fövqəladə toplantı keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Anadolu agentliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, topalntı zamanı Qazaxıstandakı vəziyyət müzakirə olunacaq. Toplantı videokonfrans formatında keçiriləcək.

