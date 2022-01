Regionlarda yeni sosial xidmət müəssisələri yaradılacaq

Əlilliyi olan şəxslər üçün Peşə-əmək reabilitasiya Mərkəzinin, Həssas əhali qruplarından olan şəxslər üçün Sığınacaq və Sosial Reabilitasiya Müəssisəsinin regionlarda fililallarının, eləcə də sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar, məişət zorakılığından zərər çəkən şəxslər üçün bir sıra bölgələrdə sosial reabilitasiya müəssisələrinin və s. yaradılması nəzərdə tutulur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Sosial Xidmətlər Agentliyinin ötən ilki fəaliyyətinə və qarşsında duran vəzifələrə həsr olunan iclasında məlumat verilib.

Əmək və əhainin sosial müdafiəsi naziri Sahil Babayev Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, şəhid ailələrinin və müharibə əlillərinin mənzil və fərdi evlə təminatı proqramının ötən il 5 dəfə genişləndiyini, 2021-ci ildə bu kateqoriyalara aid şəxslərə 3 min, ümumilikdə ötən dövrdə isə 12,3 min mənzil və fərdi evin verildiyini bildirib. Nazir qanunvericilikdə nəzərdə tutulan kateqoriyalara aid şəxslərin reabilitasiya yönümlü sosial xidmətlərlə əhatə olunduqlarını, sosial xidmətlərin keyfiyyətinin və əhatə dairəsinin, bu xidmətlərə əlçatanlığın artırılmasının, sosial xidmətlər sistemində müasir texnologiyaların geniş tətbiqinin müvafiq sahədə fəaliyyətdə əsas prioritetlər olduğunu bildirib.

Qeyd edilib ki, 2021-ci ildə Sosial Xidmətlər Agentliyinin müəssisələrində 2,2 min şəxsə stasionar şəraitdə reabilitasiya yönümlü sosial xidmətlər göstərilib. Həmin müəssisələrdən biri olan Həssas əhali qruplarından olan şəxslər üçün Sığınacaq və Sosial Reabilitasiya Müəssisəsində ötən ilin iyul ayında Məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərin sosial reabilitasiya şöbəsi açılıb, şöbədə 41 nəfər sosial xidmət və reabilitasiya dəstəyi ilə əhatə olunub.

Agenliyin dəstəyi ilə yaradılmış günərzi qayğı və icma əsaslı əsaslı reabilitasiya mərkəzlərinə əsasən sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlardan ibarət 7 minədək uşaq cəlb edilərək onlara, habelə ailələrinə reabilitasiya dəstəyi göstərilib. Ötən ay isə qurumun Abşeron rayonunda sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün sosial reabilitasiya xidməti göstərən yeni sosial xidmət mərkəzi fəaliyyətə başlayıb və artıq 40 uşaq mərkəzdəki xidmətlərdən faydalanır.

