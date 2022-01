22 yaşlı gənc qolkiper Luka Quqeşaşvili "Qarabağ"a gələcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın goal.ge nəşri məlumat yayıb. Nəşrin məlumatında qeyd olunub ki, tərəflər arasında 3 illik müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, Ağdam təmsilçisi bununla bağlı hər hansı bir məlumat yaymayıb.

Luka Quqeşaşvili ən son “Yagelloniya”nın qapıçısı olub.

