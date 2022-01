BÖYÜK XAOS YAXINLAŞIR: İnsanlar kütləvi şəkildə öləcək - 30 il ərzində... / DƏHŞƏTLİ PROQNOZ

Son günlər sosial mediada yayılmış gələcəklə bağlı proqnozlar diqqət çəkir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “ᄂIVΣ YӨЦЯ ᄂIΣ” adlı profildə yayımlanan videoda gənc gələcəkdən gəldiyini iddia edərək, bəzi iddialar irəli sürüb.

O iddia edib ki, 2052-ci ildə dünyada internet tamamilə kəsiləcək və böyük xaos yaşanacaq. Gəncin iddiasına görə, xaos bir neçə il davam edəcək. İnternetin kəsilməsi isə terror hücumu ilə əlaqələndiriləcək. O, gələcəkdə dünyadakı insanların sayı barədə də danışıb.

Gəncin sözlərinə görə, 3036-cı ilə qədər dünya əhalisi bir neçə dəfə azalacaq. Təqribən 1000 ildən sonra dünyada 2 milyard əhali olacaq. Gənc açıqlamasında bildirib ki, bu da dünyada insan tələfatı ilə nəticələnən ciddi proseslərin baş verəcəyini deməyə əsas verir.

