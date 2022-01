Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə Qazaxıstanın birinci Prezidenti Nursultan Nazarbayev arasında telefon danışığı baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Belarus Prezidentinin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, telefon danışğı zamanı Qazaxıstanda baş verən son hadisələr müzakirə olunub.

