İsveçrə ordusu rəhbərliyi şəxsi heyətdən “WhatsApp”, “Telegram” və “Signal” kimi mesajlaşma proqramlarından istifadə etməməyi xahiş edib.

Metbuat.az xaeici mediaya istinadən xəbər verir ki, əsgərlərə öz vəzifələrini yerinə yetirərkən şəxsi mobil telefonlarında qeyd edilən tətbiqlərdən istifadə etməmək tövsiyə olunub.

Məlumat təhlükəsizliyi səbəbiylə alınan qərarda İsveçrə istehsalı olan “Threema”ya üstünlük verilməsi məsləhət görülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.