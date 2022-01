Türkiyədə son sutkada yeni növ koronavirusdan (COVID-19) 157 nəfər ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

Məlumatda COVID-19 infeksiyası ilə əlaqədar 406 min 796 nəfərin test edildiyi, 63 min 214 nəfərin koronavirus testinin pozitiv nəticə verdiyi, 29 min 197 nəfərin isə bu xəstəlikdən sağaldığı bildirilib.

