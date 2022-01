Nursultan Nazarbayev xalqa çağırış etdi

"Elbası hər kəsi Qazaxıstan Prezidenti ətrafında sıx birləşməyə çağırıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ölkənin birinci Prezidenti – Elbası Nursultan Nazarbayevin mətbuat katibi Aydos Ukibay söyləyib.

"Elbası hazırda Nur-Sultandadır. Xahiş edirəm yalan və spekulyativ məlumatlar yaymayın. Elbası bir sıra məşvərətçi görüşlər keçirir və Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevlə birbaşa təmasdadır”, - o vurğulayıb.

Məlumatda həmçinin bildirilib ki, Nazarbayev ölkəni tərk etməyib və o, hazırda paytaxt Nur-Sultandadır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.