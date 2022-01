Almaniyanın “Ayntraxt” klubunun futbolçusu Fabio Blanko Qomes “Barselona”ya transfer olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Frankfurt təmsilçisinin rəsmi saytı məlumat yayıb. Onun Kataloniya klubu ilə müqavilə imzaladığı bildirilib. Müqavilənin detalları açıqlanmayıb.

Qeyd edək ki, Qomes 2021-ci ilin iyulundan “Ayntraxt”da çıxış edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.