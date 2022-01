Mingəçevir sakini dəm qazından zəhərlənib

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Günəşli bağlar yaşayış massivi, 10-cu küçədə baş verib.

1964-cü il təvəllüdlü şəhər sakini Mustafayeva İbadət Məhəmməd qızı yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından zəhərlənib.

O təcili xəstəxanaya yerləşdirilib. Durumu ağır olaraq qiymətləndirilir.

Yaxınları onun huşsuz vəziyyətdə 2 saat hamamda köməksiz qaldığını deyiblər.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

