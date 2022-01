Çin alimləri Ayda su tapdılar

Çin alimləri 2020-ci ilin dekabrında "Chane-5" aparatı vasitəsilə Aydan götürülərək yera çatdırılan torpaq nümunələrində su aşkar ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Sinxua" xəbər agentliyi "Science" Advances jurnalında dərc olunan araşdırmanın nəticələrinə istinadla məlumat verib .

Materialda göstərildiyi kimi, alimlər nümunələrin milyonda 120 hissəsininin (ppm) su ehtiva etdiyini hesablayırlar. Həmçinin qeyd edilir ki, Ay torpağında böyük ölçüdə su günəş küləyinin təsiri ilə meydana çıxıb.

Xatırladaq ki, Çin bununla da son 44 ildə Ayın səthindən geoloji süxurların daşınması missiyasını yerinə yetirən ilk dövlət oldu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.