Dövlət Gömrük Komitəsinin Gömrük Sərhəd Buraxılış Məntəqələrinin İşinin Təşkili Baş İdarəsinin rəisi Şahin Ələsgərov vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun yerinə polkovnik Bəhruz Quliyev təyin olunub.

Qeyd edək ki, Ş.Ələsgərov Prezidentin köməkçisi Fuad Ələsgərovun qardaşı oğludur.

