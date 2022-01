Cəlilabad rayonunda ağır yol-nəqliyyat qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Qarazəncir kəndi ərazisində olub.

İlkin məlumata görə, "VAZ 2107"nin "Kon" markalı ekskvatorla toqquşması nəticəsində 2 nəfər ölüb, 3 nəfər xəsarət alıb.

Yaralılar Cəlilabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

