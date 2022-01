“Qalatasaray” öz meydanında uduzdu

Futbol üzrə Türkiyə Super Liqasında 20-ci turun oyunları keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün daha dörd qarşılaşma baş tutub.

“Qaziantep” doğma meydanda “Fatih Karagümrük”, “Kasımpaşa” isə “Hatayspor” üzərində qələbəyə sevinib.

“Alanyaspor” – “Başakşəhər” matçında qalib müəyyənləşməyib.

“Qalatasaray” bu turda “Girəsunspor”u qəbul edib. İstanbul təmsilçisi doğma meydanda minimal hesabla uduzub.

Türkiyə Super Liqası

20-ci tur

8 yanvar

Qaziantep – Fatih Karagümrük 3:1

Qol: F.Soyalp, 6. M.Dəmir, 18. Fiqeyredo, 73 – E.Mor, 51.

Alanyaspor – Başakşəhər 1:1

Qol: Babakar, 13 – Kaysara, 45.

Kasımpaşa – Hatayspor 3:1

Qol: Eysserik, 1. U.Bozok, 6. Travnik, 50 – O.Ergün, 75.

Qalatasaray – Girəsunspor 0:1

Qol: M.Süleymanov, 11.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.