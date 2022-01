Cəlilabadda ağır qəza ölənlərin adları açıqlandı

Cəlilabadda qəzada ölən və yaralıların şəxsiyyəti məlum olub.

Ölənlər - minik avtomobilin sürücüsü, Cəlilabad rayonun sakinli 1954-cü il Xubalıyev Böyükxan İsrafil oğlu və sərnişini Yaxşıxanım Ağayevadır.

Minik avtomobilində yaralanan sərnişinlər isə Cəlilabad rayon sakinləridir.

Bunlar 1955-ci il təvəllüdlü Xubalıyeva Gülarə Əliyusif qızı, 1983-cü il təvəllüdlü Quliyeva Kəmalə Böyükxan qızı və 1966-ci il təvəllüdlü Muradova Səadət Həsənağa qızıdır.

Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə, qəzanın baş verməsinə əsas səbəb “Kon” markalı avtomobilin qaranlıq yolda işıqsız vəziyyətdə hərəkət etməsi olub.

