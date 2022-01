Almatı hava limanı qeyri-müəyyən müddətə bağlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Sputnik Qazaxıstan" məlumat yayıb.

Daha əvvəl hava limanının mətbuat xidməti "RİA Novosti"yə bildirmişdi ki, hava limanı yanvarın 10-dək bağlı olacaq.

