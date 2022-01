"Qazaxıstanda sülhməramlıların sayı artırıla bilər".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə KTMT Katibliyinin Siyasi Əməkdaşlıq Departamentinin məsləhətçisi İqor Panarin “Soloviev LIVE” YouTube kanalının canlı yayımında məlumat verib.

O bildirib ki, təşkilat sülhməramlıların sayının artırılmasına icazə verib.

"Lazım gələrsə, ola bilərlər", - deyə Panarin müvafiq suala cavab verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.