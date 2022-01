Azərbaycanla ortaq dil üçün işləməyə davam edəcəyik - Binəli Yıldırım

"Qazaxıstanda baş verənlər bizi kədərləndirir. Oradakı bacı-qardaşlarımızın daha çox çətinlik və maneə olmadan hər şeyin normal vəziyyətə dönməsi ən böyük arzumuz, ən böyük gözləntimizdir. Bizim dualarımız və dəstəyimiz qazax xalqı ilədir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) Ağsaqqallar Şurasının sədri, Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının sədr müavini Binəli Yıldırım deyib.



"Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) olaraq Qazaxıstan, Türkiyə, Azərbaycan, Türkmənistan, Özbəkistan, Qırğızıstan və müşahidəçi üzv Macarıstanla ortaq dil, ünsiyyət yaratmaq üçün işləməyə davam edirik və davam edəcəyik. TDT Qafqaz, Orta Asiya regionunun inkişafı, tərəqqisi, iqtisadiyyatının güclənməsi naminə fəaliyyətini davam etdirəcək", - deyə B.Yıldırım vurğulayıb.

