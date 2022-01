İtkin düşən qız axtarılır - FOTO

Şəmkirdə itkin düşən şəxs axtarılır.

Daxili İşlər Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Şəmkir rayon sakini, 1998-ci il təvəllüdlü Gülbəsti Qurbanova dekabr ayının 31-də gecə saatlarıda yaşadığı evdən çıxaraq bir daha geri qayıtmayıb.

G. Qurbanovanın əlamətləri belədir: boyu 160 sm, dolu bədən quruluşludur. Evdən çıxarkən onun əynində göy köynək, qara rəngli cins şalvar və qara rəngli gödəkcə olub.

Şəkildə gördüyünüz şəxsi tanıyanlardan və barəsində məlumatı olanlardan DİN-in “102 Zəng Mərkəzi” Xidmətinə, həmçinin 022-305-28-02 şəhər və (050) 751-71-98 mobil nömrəsinə zəng vuraraq məlumat vermələri xahiş olunur.

