Lider televiziyasının sabiq əməkdaşı əri tərəfindən qətlə yetirilib.

Metbuat.az apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Xətai rayonu Yeni Günəşli qəsəbəsində baş verib.

Əri Nahidə Həsənovanı balta ilə öldürəndən sonra doğrayıb.



Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Qeyd edək N.Həsənova əvvəllər Lider televiziyasında texniki şöbədə işləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.