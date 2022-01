Bakı şəhərinin Səbail rayonunda ümumi sahəsi 200 m² olan kafe kimi fəaliyyət göstərən birmərtəbəli tikilinin xarici divarında quraşdırılan bacanın içərisində yağ qalıqları və havalandırma qurğusunun mühərriki yanıb.

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, tikili yanğından mühafizə olunub.

Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

