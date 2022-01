Biləsuvar rayonunda jurnalist dünyasını dəyişib.

Metbuat.az report-a istinadən xəbər verir ki, yazıçı-publisist, tədqiqatçı jurnalist, "Qızıl qələm” mükafatı laureatı Əlibala Rəhimov vəfat edib.

Beş kitab müəllifi olan mərhum uzun müddət Biləsuvar rayonunda "Məhsul" qəzetində çalışıb.

Allah rəhmət eləsin!

