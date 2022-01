Nanə Ağamalıyeva ona edilən sevgi etiraflarına inanmadığını bildirib.

Metbuat.az publika.az-a istinadən xəbər verir ki, Nanə ailə qurmamaq səbəbini edilən etirafların yetərsiz olduğu ilə əlaqələndirib.

Subay xanım aparıcı insanları əməlinə görə dəyərləndirdiyini bildirib:

"Mən duyduqlarımdan çox, gördüklərimə inanıram. Heç vaxt inanmıram! İstəyir dedi-qodu olsun inanmaram, istəyir etiraf olsun inanmaram, istəyir etiraf etsin ki, "Mən səni belə sevirəm, elə sevirəm, çox sevirəm", inanmıram!".

